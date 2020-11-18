買飛睇世盃重播 《夢斷城西》《不了情》留印記 細訴皇都當年情

素有香港「小上海」之稱的北角，自四十年代起聚居大量富有的上海人，他們嚮往豐富的藝文生活，其中北角璇宮戲院落成及後改名為皇都戲院，更成為香港表演娛樂的重要場所。自小在北角長大的全國政協常委、前政務司司長唐英年和港鐵前主席馬時亨，在《頭條開Live》節目上訴說對皇都的美好回憶。唐英年想起小時曾看過著名歌舞片《夢斷城西》；崇拜球王比利的馬時亨難忘到過戲院，追看世界盃精采片段重播。



屹立北角逾半世紀的皇都戲院大廈，是當年盛極一時的歌舞表演場地，現在正開展保育大計。《頭條開Live》上周六請來前政務司司長唐英年，分享他對北角以至皇都戲院的情懷。唐英年說：「北角五十年代愈來愈多人聚居，亦有小社區的文化和味道，一向都是很多元和有活力，至今仍是一個旺區。」



唐英年估計，四十至六十年代，由江蘇、上海遷居香港的同鄉們，希望「同聲同氣」，於是選擇聚居北角。他憶起兒時與外公、外婆居於堡壘街一帶唐樓、由他們撫養成長的經歷，「外公有時帶我去行街、食小籠包，或者會經過皇都戲院，附近有一間玩具店，嗰度係我全北角最鍾意嘅地方。」



談到對皇都的印象，唐英年說主要看西片，依稀記得一些曾看過的舊戲，「其中一齣是非常有名的《夢斷城西》（West Side Story），因為是歌舞片，就算只有約十歲，我都會聽、都會睇得明。」以及由著名演員林黛主演的電影《不了情》。



同樣是北角的舊街坊，港鐵前主席馬時亨說自己於五十年代由筲箕灣搬至北角，後來住進書局街美輪大廈，對望英皇道的新光戲院和華豐百貨公司，步行至皇都只需約十分鐘。對世界盃充滿狂熱的少年來說，兒時的回憶與戲院密不可分，「我好記得自己十多歲時，好崇拜球王比利，但嗰時無直播，就要去戲院買飛睇重播」，雖然賽果已塵埃落定，馬補充道：「報紙最多影到球員嘅射姿，但無癮呀嘛，點都要睇片。我好記得當年就係喺皇都睇。」



滄海桑田，老街坊或會驚歎北角多年來的演變。馬時亨說北角是一個商業與住宅大廈糅合的小社區，即使當年街頭巷尾的上海美食大排檔也日漸式微，「但有啲嘢都無變過，例如華豐百貨、皇都戲院仲喺度。」 尋覓皇都系列之一