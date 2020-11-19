情海翻波 于文鳳追討7000萬投資利潤 星爺：情話非商業協定

影壇紅星周星馳九七年與香港建設「太子女」于文鳳談戀愛，一度交女方管理其物業和投資，戀情其後告終，于聲稱周曾於○二年協議，同意她收取一成的投資利潤，但周否認協議具法律約束力。于入稟高院興訟，索償逾七千萬元。代表于的資深大律師袁國強指，儘管兩人是情侶，彼此之間同時有商業關係，于辭去工作，受薪替周管理投資和財務。但周一方指口頭應許給予投資利潤，只是熱戀的情話，否認屬有效商業協定。



資深大律師袁國強陳詞指，根據于文鳳和周星馳兩人於○二年書面和口頭商業協議，于應獲分配她受聘為周投資期內的一成利潤，當中包括由一百五十萬升值至八百二十萬元的百富勤大中華資本增值基金，以及普樂道十二號「天比高」豪宅單位和大埔比華利山物業等。



袁指，于擁有專業能力為周投資，且周在九十年代起專心發展影視工作，無暇處理名下星揚海外有限公司的行政和個人投資等，於是委託和聘用其姊姊周文姬、Brenda Cheung和前女友于文鳳三人管理公司及投資。于出身地產發展行業世家，在美國修讀商業學學士課程，分別在港交所和證券投資地產公司工作，對商業投資有一定掌握和認識。至於星揚海外除了是電影製作公司，周亦借公司的名義投資。



于受薪為周管理財務



根據周文姬形容，儘管弟弟是影星，但個人生活保持私隱，甚少在親人面前提及與于的戀情。當周有空餘「睇樓」時，周文姬形容于往往是他的「最佳夥伴」。儘管于、周兩人為情侶，但同時存在商業關係。于在○二年曾簽下協議，受薪成為周的財務和投資顧問，月薪逾二萬元，同年聖誕節周在電話中口頭同意將投資利潤一成分給女方，直至兩人二○一○年分手，協議才中止。



于屢次為周投資獲利後，曾獲公司支付利潤，但周質疑這些所謂「佣金」，僅出於對于的愛意。不過，原告反駁指，周曾就于應得的利潤金額提出「壓價」，倘若是出於愛意，不相信周會執着金額。



周透過資深大律師否認曾在電話口頭同意分配一成投資利潤給女方。反而根據周的說法，他○二年聖誕節與于在寓所卿卿我我時，雖提出給于一成投資利潤，但這份應許極其量只是愛的饋贈。當晚兩人用膳後在露台上談的只是情話，沒有商業或法律約束力。



對于追討位於普樂道十二號豪宅「天比高」豪宅單位的一成投資佣金，被告一方指，周購入「天比高」是為自住，他花費逾四千萬元禮聘海外建築師翻新單位，並在一一年與于分手後給她和她的母親暫住，若「天比高」是投資，他不會花費這麼多心機。