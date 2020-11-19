曾被抨最邋遢 荃灣公廁脫胎換骨摘金

今天是聯合國世界廁所日。香港廁所協會昨天發表全港公廁優劣巡查報告，發現曾被評為最急待改善的荃灣多層停車場公廁，鞭策當局「知恥近乎勇」，在今年「一雪前恥」，獲選為「香港最佳公廁」。協會指，這廁所人流極高，仍能保持清潔，前線員工的努力盡責值得讚揚。而大埔太元村公廁、西貢海濱公園、北河街街市公廁、港澳碼頭公廁及安德道遊樂場公廁，則列為急待改善類別。



曾被評為最急待改善



荃灣多層停車場公廁曾於協會二○○六年的選舉中，被評為最急待改善公廁之一，經多年改善，竟然「升呢」，獲選為本年度最佳公廁，並得到金獎。這公廁經翻新，引入最新本地研發的空氣質素監察系統，洗手盤設置全自動洗手梘液乾手三合一設備，並有效改善地面濕滑情況。協會指，廁所位處交通樞紐，人流極多，仍能保持清潔，前線員工的努力盡責值得讚揚。



調景嶺公共交通交匯處公廁則獲頒銀獎。協會認為這廁所勝在設計貼心，傷殘、家庭、老人廁格等一應俱全，整體清潔管理同樣出色，前線員工亦值得加許。洗衣街公廁則獲發銅獎。協會指，這公廁翻新後設施人性化，例如廁格有為長者加扶手及小童加坐椅，唯一不足之處是欠缺綠化。



協會表示，去年政府撥出六億元翻新約二百四十個舊公廁，但翻新及改建工程進度緩慢，疫情下有多個有蹲廁的公廁被關上，不能使用。會方引述按清潔員工，指政府提倡市民先蓋好廁板才沖廁，但因蹲廁不設廁板，故索性關門。會方期望政府改善蹲廁設計，加設用腳踏操控的廁板，並成立一個「公共廁所署」，統一管理及監管全港公廁。



食環署回應指，正持續改善公廁，如開發智能公廁系統雛形，實時監察系統收集人流、氣味、溫度及濕度等數據，並收集使用者的意見。