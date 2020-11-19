【小一入學】精選50間可以直升的優質小學

香港廁所協會發表一年一度的全港公廁巡查報告，曾被評定為「最急待改善」的荃灣多層停車場公廁，今年「大翻身」，獲選為「香港最佳公廁」兼金獎，反映食環署付出努力，取得小成就，值得稱許。但香港的公廁，仍有甚多受人詬病之處，署方切忌自滿，必須加把勁，在管理體制、外判制度以至科技設備等多方面作出改進，提升公廁的水平。 由劣評如潮至金榜提名，絕非僥倖，食環署在荃灣多層停車場公廁下過苦功，除了全面翻新，還引入由本地研發的空氣質素監察系統，而洗手盆採用自動洗手梘液乾手設備，並改善地面濕滑的情況，成功「升呢」，這個成功經驗，須應用於其他公廁，才能惠及更多市民。 其實，公廁問題，並非不能解決，只...

2020-11-19