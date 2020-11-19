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【小一入學】精選50間可以直升的優質小學

2020-11-19 列印
【小一入學】精選50間可以直升的優質小學
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　　很多家長喜歡替子女揀一些有機會直升中學的學校，一來可以減少子女對學校文化適應，二來可以「一勞永逸」，不用子女再考中學。趙榮德找來一些100%直升及有機會直升的「優質」小校，不妨參考。請登入：https://bit.ly/3kEfIy6
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