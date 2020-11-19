﻿香港故宮文化博物館﻿﻿ 料2022年中對外開放﻿

一度受疫情影響建築進度的西九文化區的香港故宮文化博物館，成功趕工，並計劃於二○二二年年中開幕。館長吳志華有信心工程不會超支，料明年第三季接收大樓，未來展品中會有約一百六十件國寶級文物，大部份從未在港展出，料開幕後每年接待一百五十至二百萬人次訪客。



香港故宮文化博物館的大樓結構竣工，特首林鄭月娥昨早在儀式上致辭說，對項目逐步變成現實，感到無比興奮，指將來會大力推動香港文化藝術多元發展。館方昨午開放傳媒參觀，館長吳志華表示，北京故宮將於二○二二年初分批運送八百多件文物來港，當中近兩成即一百六十件，屬於一級，即國寶級文物，大部份是首次在港展出，形容展覽水平十分高。



將展出160件國寶級文物



受疫情影響，吳志華指工程進度原本落後約八星期，現收窄至四星期，有信心可追趕到正常進度，並且預料明年第三季前可接收大樓，屆時進行裝修及接收文物。他表示，有信心項目不會超支，重申「博物館係文化機構，唔係商業機構，世界上好多博物館都好難做到收支平衡」，將循餐飲業務及門票等方向，開拓收入來源，維持營運；估計博物館開幕後，每年可接待一百五十至二百萬人次訪客，吸引外國、東南亞及內地訪客。



料每年接待150至200萬人次



香港故宮館總建築師、許李嚴建築師事務有限公司的嚴迅奇說，香港故宮文化博物館設計緊湊，不像北京故宮般可向平面伸展，須向高空發展，將會有五層展館，室內注重空間序列感，亦與旁邊的公共空間結合，呈現「有氣態的空間感」。



博物館設有九個展廳，一號常設展廳名為「走進紫禁城」，介紹北京故宮的歷史、清代宮廷生活和傳承文化等，另有一個可容納四百人的演講廳、教育活動室、餐廳及工作坊空間等。



