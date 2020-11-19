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馮程淑儀下月借調 出任西九管理局署理總裁

2020-11-19 列印
馮程淑儀下月借調 出任西九管理局署理總裁
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　　政府借調政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀（見圖），於下月七日到西九文化區管理局，任署理行政總裁，為期約半年。被問到前行政總裁栢志高是否被要求離任，西九管理局董事局主席唐英年表示，不會評論栢志高離任的過程，又指剛啟動全球招聘行政總裁一職。

　　被問到馮程淑儀由高級公務員出任行政總裁，會否令西九管理局變得官僚，唐說西九管理局不是政府組織，其發展亦是以藝術主導，相信借調的公務員能做到「屁股指揮腦袋」，在其位，謀其事。馮程淑儀曾任康文署署長、民政事務局常任秘書長，前年四月起出任政策創新與統籌辦事處總監。

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