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偷拍裙底男遭途人當場擒獲

2020-11-19 列印
■途人以右手箍着涉案男子的頸部，阻止他逃走。
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　　尖沙咀昨午發生偷拍裙底案，一名涉案男子當場被市民擒獲，並遭途人拍片上載至社交平台群組。警方接報後到場處理事件，一名二十多歲男子涉嫌「遊蕩罪」被捕，正被扣留調查。

　　有網民在社交媒體facebook群組「香港突發事故報料區」上載影片，指在昨午約一時半，尖沙咀柏麗大道一間商店外，一名身穿深藍色恤衫、黑色長褲、戴着淺藍色口罩、身型看似瘦削的男子，懷疑舉着手機偷拍街上一名女子的裙底。另一名較健碩的男士發現後上前制止，並以右手箍着涉案男子的頸部，阻止他逃走。

　　有途人駐足責罵涉案年輕男子；有網民紛紛大讚多得有市民挺身而出，擒拿疑犯，「好在有呢啲熱心人」。

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