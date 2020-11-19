周五起規管宅度假 一房最多四人

疫情下港人愛到酒店Staycation（宅度假），但令人關注播毒風險。政府昨日刊登憲報，修訂《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），並會將《旅館業條例》下所指的旅館（包括酒店）納入表列處所，並限制一間房內最多四人（同住家庭除外）聚集，法例修訂將於本周五生效。



強制檢疫期間不得探訪



食物及衞生局公佈，周五起把在《旅館業條例》下所指的旅館納入為第599F章下的表列處所，並將禁止群組聚集的規定延伸至表列處所中的非公眾地方，以規管處所內的所有群組聚集，參與者可根據禁聚令被票控。



此外，所有於酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期內不得接受探訪。如受檢疫人士有需要補充物資或食物，可由親友或酒店職員協助放於房門外，讓受檢疫人士拿取。擅自離開檢疫地點或容許探訪者進入接受檢疫酒店房間，均屬刑事罪行，可被監禁六個月及罰款二萬五千元。