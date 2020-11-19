  • 2020年11月19日 星期四
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美股中段升131點

2020-11-19 列印
　　新冠疫苗續有好消息，刺激美股向好，杜指續向三萬點關進發，杜指中段報二九九一四點，升一百三十一點；納指則報一一九○三點，升三點。滙控美國預託證券價格見三十九點七二港元，升零點五二港元；騰訊則見五百八十三點六七港元，跌五點三三港元。
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