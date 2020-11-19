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屯門至赤鱲角連接路下月通車

2020-11-19 列印
　　屯門至赤鱲角北面連接路，下月二十七日通車，政府同日起豁免使用屯門至赤鱲角隧道及青嶼幹線的收費。運輸及房屋局局長陳帆表示，連接路開通後，屯門南和香港國際機場路程縮短二十二公里，較現時節省約二十分鐘車程，能紓緩屯門南經屯門公路一帶道路擠塞，同時減低市民的乘車開支。

　　屯門至赤鱲角北面連接路全長五點五公里，包括連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸人工島長約五公里的海底行車隧道，來往屯門南和機場可較現時節省約二十分鐘行車時間，而南面連接路已於一八年十月通車。對於何時推行讓香港私家車毋須申請兩地車牌，可經港珠澳大橋進入珠海的「港車北上」，陳帆回應指有決定就會適時公佈。

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