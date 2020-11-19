﻿張祺忠子作供﻿﻿指母惡言與家人爭吵﻿

港大機械工程系副教授張祺忠(小圖)涉在二○一八年以電線勒斃妻子，昨日在高等法院續審。張的幼子作證時指多次目睹母親與家人吵架，而父親面對母親埋怨時很少反駁，僅面露怒容。控方形容張祺忠殺妻過程相當冷靜，如同在進行工程實驗，而且是擔心太太將他開出的支票兌現，才先下手為強，惟張祺忠否認。



任職衞生署牙醫的張祺忠幼子張思博昨日以辯方證人身份出庭作證，他認為父親性格樂於助人，態度有禮，未曾見過他施行暴力。至於母親方面，張思博認為她很多時會鞭策子女，要求較多。張思博曾多次目睹母親與家人吵架，激動時更會惡言相向，包括斥對方「去死啦」、「廢」等。張指父親與母親亦經常發生爭執，曾聽過母親埋怨父親收入差，甚至斥「靠你揸兜啦！」之類的說話，但張祺忠沒有反駁，僅面露怒容。



控方指犯案時冷靜



張思博不時會向禿頭的父親開玩笑，把水灑在他頭頂上，張祺忠均會笑着回應，但在二○一六年至一八年間留意到父親情緒起伏漸增，容忍度下降，更對其玩笑一反常態，轉頭望向他表情嚇人，以致張思博受驚不敢再做。



張祺忠昨日接受控方盤問，透露自己與妻子共同擁有五個物業，控方問物業屬於聯權共有抑或分權共有，張稱經紀只說是「長命契」，又突然哽咽「佢依家都死咗啦！」以張祺忠的個人理解，「長命契」即是「邊個長命啲就邊個繼續持有囉」。控方追問張祺忠是否知道妻子死後，他會成為物業唯一擁有人，張答不知是否唯一。



控方指張祺忠殺死妻子，是太太未經他同意，便將四百萬元的支票存入銀行，為免太太把餘下兩張、共逾千萬元的支票存戶，張祺忠於是先下手為強，蓄意把兩條電線打結，並利用鉗將電線末端扯緊，以確保電線能勒死妻子。控方指張祺忠案發時相當冷靜，清楚知道自己在做甚麼，沒有罹患抑鬱症，形容張殺死太太猶如進行一個工程實驗。張祺忠全盤否認。



