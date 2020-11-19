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准員工在家工作 滙豐發2500元補貼

2020-11-19 列印
　　受新冠肺炎疫情影響，滙豐控股提高香港員工在家工作的靈活性，包括於本月初向員工發出一封電郵指，公司將提供一筆過二千五百元的補貼，幫助員工改善在家工作的設備和辦公環境。

        另外，滙豐早前已允許合資格員工，與部門主管協商後，每周可實行在家工作最多四天。

        彭博社引述滙豐內部備忘錄和指引，為方便員工在家工作，將提供一筆過二千五百元補貼，幫助員工改善在家的辦公環境。滙豐發言人昨向本報證實相關消息，稱希望為員工帶來更高靈活性。

　　此外，發言人又指，准許員工在家工作已實行一段時間，但並非所有員工均可在家工作，需要獲得個別部門主管同意及商議。

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