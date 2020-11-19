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酒樓大叔用茶壺嘴喝茶恐播毒

2020-11-19 列印
■網民見到大叔用茶壺直接喝茶，擔心會傳播病菌。
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　　不少人到酒樓飲茶，用熱水浸洗茶杯和碗筷幾乎是「指定動作」。有網民就在酒樓驚見一名大叔，直接用茶壺的茶嘴喝茶，極不衞生，怒斥其行為離譜，並指日後或需要出動私家茶壺。

        網民在社交媒體facebook群組「秀茂坪吹水區」分享指，與家人飲茶時，驚見到一名大叔直接嘴對嘴用茶壺喝茶，直斥「離晒大譜！點可能冇菌啊」，又在帖文貼上標籤，寫道「見到呢一幕，可能要連私家茶壺都出動」、「大家去飲茶記得自己洗乾淨個茶壺安全啲。」

        大批網民怒斥大叔散播病毒，「佢應該自己有病想惹埋人」、「佢唔伸個頭去熱水爐直接飲？」不過也有人關注，大叔是否自己帶私伙茶壺。

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