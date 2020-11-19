  • 2020年11月19日 星期四
  • 27º
  • 81%
熱門： 美心伍沾德劉素芳中大人權法

日報新聞 > 港聞

送貨員涉威迫女童傳裸照

2020-11-19 列印
　　警方拘捕一名三十三歲男子，涉嫌在社交媒體威嚇女童發送裸照，相信涉及十多名十六歲以下女童，共約二百多張裸照。被捕男子報稱送貨工人，在網上平台訛稱自己是女童，搏取事主的信任以獲得裸照。

　　警方指接獲一名十三歲女童報案，指本月在網上結識涉案男子，將自己裸照發送給對方後，被威脅要求繼續發送。

　　警方調查後，前日早上到沙田一個單位拘捕涉案男子，他報稱是送貨工人，並在他的手機發現一批女童裸照。

　　警方初步調查發現，疑犯在交友平台假扮成女童，結識其他女童，搏取事主的信任後，唆擺對方發送裸照。當獲得裸照後，就威脅對方發放更多相片，涉嫌促致未滿十六歲的人製作色情物品、刑事恐嚇及管有兒童色情物品等罪名。案件現由將軍澳警區重案組調查，警方正積極聯絡其餘十多名事主。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd