舞蹈室疑群組爆發 六人中招 社交舞闊太確診

本港新冠肺炎疫情惡化。昨天新增十二宗確診病例，另再多二十宗初步確診個案，數字急速大反彈。最新兩宗本地源頭不明病例之中，一人是上市地產公司的女富商，她常往灣仔一間舞室跳社交舞，舞室另有五人初步確診，擬爆發「社交舞染疫群組」。其他初步確診病例遍佈全港，當局呼籲市民盡量減少社交活動。



衞生防護中心總監黃加慶表示，若二十宗初步確診的個案最終都確診，證明社區內的病毒傳播鏈正持續增加，疫情可能急速大反彈。他呼籲市民必須提高警覺，盡量避免非必要外出及聚會，要謹守社交距離及個人衞生，高危群組積極利用檢測服務。



傳染病處主任張竹君指，其中一宗本地源頭不明個案，患者為一名七十五歲女商人，她家住東半山司徒拔道威利閣，在中環擺花街一號廣場上班，本周一發病。她上周六下午三時至五時曾到灣仔駱克道「Starlight Dance Club」跳舞，另有最少五名同日到過舞室的人士初步確診，包括兩名導師，二人曾到上環另一舞室「HeavenlyDance」。



兩導師曾訪另一舞室



張稱，「Starlight Dance Club」佔地四千多呎，設茶水間，導師以「一對一」形式教跳舞，雙方距離較近，無論有無戴口罩，都是密切接觸者。她對最少五名初步確診者於同日到舞室感奇怪，認為洗手間或更衣室或是傳播途徑，約十名職員及其他同場者被送檢。



據悉，女患者為建生國際主席吳汪靜宜，其家族顯赫，近年收購領展多個物業，她兩名兒子創立的基滙資本與建生國際一同持有香港麗晶酒店全部業權。吳汪靜宜本周日曾與親友到香港哥爾夫球會深水灣會所午膳，會所今天關閉並消毒。



至於另一名本地源頭不明個案，患者為一名六十五歲退休女子，家住大角咀浪澄灣二座。至於其餘初步確診個案，包括一名住在屯門山景邨的七十三歲男子及其三十七歲男家人，後者有特殊學習需要，每日到「山景成人訓練中心」，同教室的七名學員須送檢，中心將暫停開放至本月二十九日。



一名二十七歲男紮鐵工人亦中招，他家住何文田邨適文樓，在元朗鐵路南站地盤工作，十二名同組同事送檢疫，同地盤超過一百位同事要檢測。病人本月七日晚至翌日凌晨曾與八名朋友到香港遨凱酒店舉行生日派對，其後於上周日發病。



再有保安員及的哥染疫



一名六十一歲女子初步確診，她家住沙田河畔花園，在翠華花園任職早更保安，上周日曾與家人到沙田中央廣場「八月花」用膳，她一名七旬家人亦初步確診。一名住將軍澳寶琳邨的日更的士司機（車牌KB4484)、兩位分別住旺角通菜街利民大廈及寶馬山花園的主婦、一名家住銅鑼灣道的外籍人士及其兩名朋友亦初步確診。