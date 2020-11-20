上呼吸道感染停課安排 小學歎無所適從

多所小學接連爆發上呼吸道感染，衞生防護中心本周二收緊政策，學校同一班學生連續四天內如有三位同學出現兩種流感徵狀，師生未得出新冠肺炎病毒的檢測結果前，全校須暫停面授課程和活動最少七天。學界指新政策屬「史無前例的高規格」，關注如果有班別爆發上呼吸道感染，是否可以只是該級別，而非全校停課，又指中心指示不清晰及資訊混亂，令學校和家長無所適從。



本周日至昨天至少有一百三十三所小學和一所中學爆發上呼吸道感染，較上周一百宗為多，情況惡化。資助小學校長會名譽主席張勇邦指，按衞生防護中心新政策，學校同一班別四日內有至少三宗個案，須全校停課七天，屬「史無前例的高規格」，認為應只暫停有關班別或級別已足夠。他表示，當局相關指引由周一至今出現三次改動，又無向學校發官方文件或通告，自己是從報道中得知最新指引，而當局的查詢熱線癱瘓，令校方、家長無所適從。



四天三人有徵狀 須全校停課七天



他以其擔任校長的學校為例，指有班別在上周五出現上呼吸道感染爆發，相關樣本瓶仍未到學校，若加上家長交回樣本瓶、運送至化驗室、等待報告的時間，「前前後後十日都未必得」。



灣仔區校長聯會主席戴德正質疑政策規格過高，形容「嚇人」，預計實行上有困難，各校或會出現在不同日子停面授課程，學生追趕學習進度更加困難，建議可因學生的自理情況不同，將幼稚園、小學、中學的停課安排分開處理。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認今次決定較急，與學界溝通不足，希望各界理解，日後盡量在學校放學前通知。她解釋，最初學校爆發的情況不算很嚴重，故建議學校「逐班停課」，後來個案蔓延得很快，便建議往後出現爆發的學校要停課最少七天。