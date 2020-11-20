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環團估計港人已耗用20億即棄口罩

2020-11-20 列印
　　疫情肆虐，口罩成為市民抗疫的必需品。有環保團體調查發現，逾九成市民使用即棄口罩，估計疫情至今香港人一共消耗二十億個即棄口罩，等同棄置一百一十萬個膠樽，造成嚴重環境問題，建議市民使用防護性能類同的可重用口罩，又倡議政府研究廢棄口罩回收再造工作。



　　環保團體綠領行動於今年十月訪問一千零九十五名市民，發現九成二受訪者使用即棄口罩，其中五成六人每周使用七至十個口罩。



　　團體指，三層即棄口罩需時四百五十年才可分解，對環境影響很大。另有八成八受訪者認同即棄口罩會破壞環境，但對可重用口罩了解不多。



　　團體搜羅坊間二十款可重用口罩，指其過濾能力表現理想，一款可使用二百次的口罩，平均每日只需八毫。

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