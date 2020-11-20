環團估計港人已耗用20億即棄口罩

史卓豐早前因左手受傷而須暫停晨操，亦因而缺席剛周三晚的谷中夜賽，但經稍事休息後，於周日沙田賽事可復出上陣，而昨晨亦恢復操馬，策騎羅富全馬房的「健康愉快」和高伯新麾下的「秒秒精彩」試泥閘。而史卓豐昨晨在停機露面時，在場的苗禮德、莫雷拉與田泰安都曾上前問好。 周日賽事，史卓豐將披甲七場。當下豐仔累積頭馬十場，比波健士只少一W，仍有機會爭取到最後一席代表香港參加下月九日國際騎師錦標賽的資格，前提是要在下周三谷戰賽後截數時，贏馬多於波健士。 馬場浮世繪

2020-11-20