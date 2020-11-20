DSE歷史卷試題風波 一考評職員未遵守規章

因應今年中學文憑考試歷史科一試題涉及日本侵華戰爭出現問題，教育局在六月成立專責小組，以了解文憑試的擬題、審題和批核機制。專責小組完成調查，認為導致事件的原因之一，是一名考評局職員在擬卷過程中未有遵守部份守則和規章。



教育局發言人指，專責小組確認考評局已就文憑試擬卷的各個階段，設置一些質素保證措施，亦已向考評局職員提供內部守則和規章。但專責小組發現，導致歷史科事件的原因之一，是一位考評局職員在擬卷過程中未有遵守部份守則和規章，亦沒有實施既定的質素保證措施。考評局現行的質素保證措施亦有不足之處。



有關考評局職員只將部份在擬題前預備階段草擬的參考資料和試題擬稿，送交審題委員會備悉或討論、沒有向審題委員會提供處理敏感事宜的指引。



考評局表示，會仔細研究調查結果及改善建議、積極跟進，以進一步強化質素保證機制。



