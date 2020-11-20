教局指違國安法 校方報警處理 中大畢業禮遊行喊「港獨」口號

疫情下，中文大學畢業禮昨天改在網上直播，有學生響應網上的號召，由清晨起在校園多處寫上標語，逾日有人又在中午在校內遊行，其間有人高叫「港獨」口號，沿途與不同意見人士互相指罵，最後和平散去。據悉，校方日前已知悉網上有人號召發起活動，不清楚發起者身份，曾與學生代表和學生會了解，並提醒不要做出違法行為，對方卻稱不知情。昨天事發後，中大報警求助。



警方對於有人在大學校園內公然違反《香港國安法》及進行刑事毀壞，高度重視，警務處國家安全處已接手處理並展開調查。



教育局發聲明譴責有人涉嫌在中大進行違法活動，不僅罔顧公共衞生風險，涉嫌違反「限聚令」，更有人高叫及展示港獨信息，形容有關行為可能已觸犯《港區國安法》。



逾百名中大學生昨天中午響應網上號召在校園遊行，呼籲關注內地當局扣押的十二港人。部份人身穿畢業生袍，亦有蒙面黑衣人手持直幡及黑色氣球。他們先在港鐵大學站集合，途經去年發生激烈警民衝突的「二號橋」，其後前往校園本部的「百萬大道」，期間有人高叫「港獨」等口號。校園保安跟隨遊行者並拍攝，亦用揚聲器廣播，指參與者或違反「限聚令」等，多次呼籲各人散去。期間有人相互指罵，其後各人和平散去。



據悉，校方日前已知悉有人在網上發起示威，但不清楚發起人身份，於是與學生代表及學生會了解，並告知未經批准的遊行可能違法，但對方回應不知情。為此，校方提早知會駐校同事留意，但不料有人昨日清晨在書院、教學樓及多座建築物牆上、通道及地面噴漆塗鴉，且掛上橫額。校方即時動員清理，由於數量太多，未能撤底清除。



鑒於塗鴉或涉屬刑事毀壞，事態嚴重，大學報警求助。同時，因擔心遊行發生衝突，校方派員前往視察，並呼籲參與者和平散去。



中大事後發聲明批評，相關行為很可能觸犯「限聚令」及《公安條例》，重申畢業典禮是莊嚴的場合，絕不適合作政治表態及發放政治訊息，對此深表遺憾，並予以譴責，強調將按紀律程序處理事件。



