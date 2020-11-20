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青年汽油彈擲警車判監38月

2020-11-20 列印
　　二十三歲展覽佈置工人鄺文浚，承認於去年十月二十日，在旺角道及彌敦道交界，無合法辯解而損壞屬於香港特別行政區政府的一輛警車AM七○五一，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞，並罔顧駕駛該警車的警員的生命是否會因此而受到危害。

　　被告早前承認一項有意圖而縱火罪，法官姚勳智聽畢求情後指出被告干犯非常嚴重控罪，可造成傷亡，且犯案有預謀，判處被告監禁三十八個月。

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