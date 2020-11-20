許智峯等涉立會潑臭水 押後至二月再訊

前立法會民主派議員朱凱廸、陳志全及許智峯，涉嫌於六月在立法會審議《國歌法草案》會議期間淋潑臭水，被控施用有害物品及藐視罪，許智峯另涉於五月的會議中以同一手法抗議，被控相同控罪，兩案昨提堂。三人毋須答辯，獲准保釋至明年二月十一日再提堂。朱及陳准以一千元擔保外出，許則准以二千元擔保外出。



首案被告為朱凱廸、陳志全及許智峯。朱被控「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，而施用有害物品」以及「藐視罪」，違反《侵害人身罪條例》及《立法會（權力及特權）條例》；許及陳則各被控「意圖使他人受損害」及「藐視罪」。



另外，許智峯另被控於五月二十八日，企圖非法及惡意向主會主席梁君彥施用含有甲硫醇、硫化氫和一氧化碳的物質，以及於同日在立法會舉行會議時引起擾亂，致令立法會的會議可能中斷。



