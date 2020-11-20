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港將降新加坡外遊警示

2020-11-20 列印
　　因應新冠疫情，保安局自今年三月十七日將所有海外國家列入紅色外遊警示。但香港本月二十二日將與新加坡啟動「旅遊氣泡」，有消息指，保安局計劃在此前將新加坡的紅色外遊警示調低為黃色。

　　同時，商務及經濟發展局早前向立法會經濟發展事務委員會發出的文件亦提及，會將新加坡的警示降低為黃色（客工宿舍及客工康樂中心除外）；文件又指，會對所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境的措施，作出部份調整，容許經「旅遊氣泡」來港的新加坡旅客入境。

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