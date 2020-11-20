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美股中段跌133點

2020-11-20 列印
　　歐美新一波疫情爆發，住院率再創新高，多國加強封鎖性防疫措施，嚴重打擊市場信心。美國周四股市跟隨下挫，杜指中段報二九三○四點，跌一百三十三點；納指則報一一八四四點，升四十二點。

　　滙控美國預託證券價格見三十九點二五港元，升零點一五港元；騰訊則見五百八十一點九五港元，升八點九五港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百五十八點三美元，跌十五點六美元；紐約期油則報每桶四十一點五四美元，跌零點二八美元。

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