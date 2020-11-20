張祺忠女帶淚作供 指母罵父尖酸侮辱

香港大學機械工程系時任副教授張祺忠涉兩年前以電線勒斃妻子，張祺忠否認謀殺案受審，張的女兒昨日作供稱，聽到母親罵父親時感到她有些少無理取鬧，形容她的用字尖酸及帶侮辱性。



被告兒子張思博供稱，母親陳慧文（Tina）在一六年曾擅自更換廁板，張思博曾向其反映不滿，但Tina不以為然，更揚言「如果你咁唔鍾意，可以搬出去住。」兩年後更重施故技，所更換的廁板更附着污漬，使張思博感到相當憤怒，於是故意把朱古力漿塗在廁板上。案發前一晚、即一八年八月十六日，張思博在房間內聽到胞姊與母親陳慧文（Tina）因廁板污漬爆發激烈爭執，但不知有否肢體碰撞。



不知父母財政狀況



控方指張思博日前提到往往由Tina 挑起紛爭，換言之則有時是由張祺忠發起，張思博回應指，或是遣詞用字不當，但以他個人觀察，均由母親掀起風波。最後，張思博認為無論發生甚麼事，父親仍然愛着母親。



資深大律師夏偉志向受聘於廉政公署的張祺忠長女張思慧表示，理解本案令她傷心，但希望她可以勇敢地作供，張思慧聞言不禁拭淚。張思慧稱與父母關係融洽，兩人平日亦「好開心好sweet」，但每當聽到Tina責罵張祺忠時，都感到她有些少無理取鬧，形容她的用字尖酸、帶侮辱性。被問到八月十六日當晚她與母親吵架後離家，是否最後一次見到其母，張思慧再次流淚，並回答「係。」張思慧稱，不知道張祺忠曾寫下借據及支票予Tina，亦不清楚她在投資上獲利多少。



