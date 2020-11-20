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早產信信肝纖維化 叔叔檢查盼捐肝

2020-11-20 列印
■信信最近兩日發低燒，急需換肝。
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　　二十五周早產男嬰「信信」三個月前不幸出現肝臟纖維化，現時五個半月大的信信急需A型或O型血有心人捐肝。信信的父母表示，兒子最近兩日都發低燒，更曾入隔離房做檢測。他們亦帶來好消息，指信信的叔叔正在做檢查，希望適合移植肝臟給信信。

　　「信信」的父母在facebook專頁「救救小心—— 肝」發文，指信信近兩日發低燒，打卡介苗傷口發炎，「小朋友一唔舒服做父母真係咩心情都無晒」。但「信信」的叔叔正接受檢查，看是否適合做信信的肝臟移植捐贈者，由於是親屬所以獲優先處理，然後院方會再為其他有心人做檢查。

　　「信信」的父母表示：「好多謝大家對信信嘅愛同支持，每位有心人都真係好有愛，信信都收到晒，你哋咁多位嘅祝福同滿滿嘅愛。」

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