去年至今174兒童疑受虐 施虐者多家人

防止虐待兒童會昨日公佈二○一九至二○二○年度的懷疑虐待兒童數字，指在一千一百四十二宗收到的熱線舉報及諮詢服務中，有一百四十四宗為懷疑虐待兒童個案，當中涉及一百七十四名兒童。



懷疑被虐待的一百七十四名兒童中，年齡組別最小的零至兩歲的兒童有十九人，其中更有半數兒童為三至五歲。在一百四十四宗虐待兒童個案中，有六十四宗涉及身體虐待，其餘包括二十三宗涉性侵犯、十五宗心理虐待和十九宗疏忽照顧。



此外，一百六十五名涉案施虐者中，有一百零八名為家庭成員，其中母親有四十五名，父親為二十五名，父母同時施暴的有二十二名。防止虐待兒童會服務經理李如寶指疫情期間，不少家長致電查詢停課及照顧子女等問題，形容家長與子女長時間在家相處，導致衝突發生。



