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「回港易」預約人數已破萬

2020-11-20 列印
　　政府推出的「回港易計劃」前日開始接受預約，截至昨日下午五時，經網上預約系統預約下星期一至星期日七天時段回港的總人數，超過一萬零五百七十人，其中約九千二百四十人擬使用深圳灣口岸，約一千三百三十人擬使用港珠澳大橋香港口岸。

　　政府發言人提醒，透過「回港易計劃」回港並符合所有指明條件的香港居民，仍須在入境後注意個人健康狀況至少十四天；回港人士如稍後重新入境廣東省或澳門，除非已事先獲當地政府豁免，否則仍須接受兩地當時適用的檢疫安排，如十四天強制檢疫。

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