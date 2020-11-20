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油站外徘徊惹疑 藏刀漢被捕

2020-11-20 列印
■警員接報到油站，在附近截獲一位藏刀男子。
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　　男子持刀疑劫油站，出師未捷被捕。昨凌晨零時許，一名形迹可疑男子在元朗錦綉大道南一油站外徘徊，油站職員發現對方徘徊良久及未有光顧，懷疑他有不軌企圖，擔心下連忙報案求助。

　　警員接報趕至，在油站附近截獲一名男子，他與職員描述疑人的身形及衣着相似。搜查後，警員在他身上檢獲一把約二十九厘米長的生果刀。經初步調查後，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名二十七歲姓曾男子，連同生果刀證物一併帶返警署進一步調查，不排除疑人企圖行劫油站。

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