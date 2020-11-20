商務部支持港加入RCEP

國家商務部指，積極支持香港參與國際和區域經濟合作，將根據《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）關於新成員加入的規定，以及香港發展的實際需要，支持香港盡早加入RCEP。商務部發言人高峰指，RCEP是十五個成員共同達成的區域自貿協定，將為促進地區的發展繁榮增添新的動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新的力量。



此外，特首林鄭月娥昨在第二十三屆「北京‧香港經濟合作研討洽談會」致辭時說，今年新冠疫情席捲全球，對經濟造成極大衝擊，內地在嚴控疫情下，經濟已快速反彈。她稱受惠於內地經濟，香港近月經濟也從谷底反彈，雖然第三季度本地生產總值仍錄得按年下跌百分之三點五，但已比第二季的跌幅有明顯改善，「我們都希望最壞的情況已經過去，經濟可以逐步復甦。」



