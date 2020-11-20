腸菌失衡大傷免疫力 中大研發新配方 促進新型病毒病人痊癒 有望提升市民抵抗力

腸道微生態與健康息息相關。如果腸道微生態失衡，便會降低免疫力。中大研究發現，新型病毒患者腸道微生態嚴重失衡，而且情況愈失衡，病情愈嚴重。最近團隊成功研發「微生態免疫力配方」，臨床實驗證明，能紓緩新型病毒患者症狀。正常人恆常食用，有助改善腸道微生態，增強免疫力。



腸道微生態在人體扮演非常重要的角色，其中一項是免疫力。傳統觀念以為細菌一定差，其實不然，腸道內的益菌能與人類互惠互利，有助調節飲食分量、控制血糖，對付病毒；甚至某些癌症、情緒疾病等，都與腸道細菌有關。根據香港中文大學醫學院一項大型研究，一千名參與研究的港人中，近40%均缺乏一系列重要的益菌，跟嚴重新型病毒患者的微生態失衡相似，而腸道微生態失衡引致免疫力受損的情況亦十分普遍。







減新型病者不適



年齡、飲食、病患及生活習慣都會影響腸菌種類及數量。年紀大、飲食差、運動少，都不利腸菌生長，降低免疫力。除了從生活入手，還可以怎樣平衡腸菌？



中大腸道微生物群研究中心早前針對腸道微生態失衡，研發出「微生態免疫力配方」。團隊利用大數據分析亞洲人的腸菌數據，針對亞洲人的腸道微生態研發配方。臨床數據顯示，使用該配方的新型病毒患者，在痊癒速度、發炎指數、抗體數量、益菌數量，均較沒有使用配方的病人為佳。在臨床測試的第二星期， 100%患者的症狀均得以紓緩。



G-NiiB 以意大利專利鎖菌技術製作配方，有助平衡腸道微生態，不止是病患人士，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。







12月中有售 現優先預購



G-NiiB®免疫+ 微生態免疫力配方，現於官方網站接受預訂，或12月中起於各大萬寧門市獨家發售。



網址：g-niib.com



查詢：3960 7648



https://bit.ly/36Mq7mx