12港人家屬部份收到簡體字家書

十二名涉嫌觸犯「偷越邊境罪」的港人，目前仍被收押在深圳鹽田看守所。家屬關注組昨晚在facebook發文指，十二人中，有七名家屬已收到被捕者的親筆信，但形容信件內容大同小異，都指在看守所生活很好，室友亦很好，強調沒受到暴力對待，又指自己的罪行輕微，希望家人不用擔心。家屬質疑內容有可疑，像有文本要求他們抄寫。



他們在信中均要求家人每月匯款五百元人民幣，作為看守所內購買生活用品的費用。但家屬關注組認為，除了內容大同小異，信中內容亦與不少家屬所認知的看守所情況有差距。



此外，有信件中的用語與香港用語不同，且出現簡體字等。



