60年代北角 洋溢「小布爾喬亞」情調 皇都 早場 小戀人的秘密花園

屹立北角近七十年的皇都戲院展開保育和活化大計，在導演楊凡執導的動畫電影《繼園臺七號》中，有近三分一劇情在皇都戲院發生。楊凡表示，是六十年代北角的浪漫氣氛促使他拍下這部電影，而當時皇都戲院的早場，便是少年情侶拍拖的「秘密花園」。居住北角多年的趙良駿導演亦指出，自小常到皇都看早場電影，印證楊凡電影中的「小布爾喬亞」情調，所言不虛。



今年七十三歲的楊凡，一九四七年十月生於湖北武漢，三歲時短暫來港，六歲隨家人移民台灣，十年後又返回香港居住，親身見證六十年代的北角。他近日在北角繼園臺附近的咖啡廳接受訪問時形容，六十年代的北角有如一個「小上海」，吸引許多從內地南來的文化人聚居，例如著名作家張愛玲便住在英皇道，整個北角容納四面八方不同文化背景的人，恍如一個「中華文化大熔爐」，瀰漫着豪華、浪漫的氣氛。楊凡笑說，這種情懷長留心中，直至今日，他都感覺自己「好似從來無長大過」。為了重現這種「懷舊」的感覺，八年前他便開始寫下《繼園臺七號》的故事。



楊凡指，《繼園臺七號》有三分一劇情在皇都戲院發生，戲中的男女主角便相約在皇都看戲。他說，當時的皇都正場會放映《鐵金剛007》等熱門片，但在早場則會重播文藝舊片，除了價格便宜，吸引許多老人家前往消遣度日，也成了許多少年情侶約會的「秘密花園」。



導演趙良駿自小亦在北角居住，他坦言當年便常看皇都的早場，「雖然通常都係一個人去」，但認為六十年代的北角確實代表一種「小布爾喬亞」的生活情調，是香港歷史上曾出現的美學，呈現着獨特的「性感」，有別於「斬大舊叉燒」的通俗文化。



電影還原北角獨特生活品味



趙良駿說，《繼園臺七號》出現許多北角的歷史地標，例如麗池夜總會、照相館、旗袍店、南貨舖、洋裝店等等，這些細節都一一還原北角獨特的生活品味，因此即使電影節奏很慢，他都不感到沉悶。



楊凡補充說，張愛玲與香港作家鄺文美便曾在皇都戲院旁的「蘭心照相館」拍照留念，「當年北角真係有好多傳奇嘅地方」。



該次訪問的主持人陳智遠二○一三年與朋友成立本地文化深度遊組織「活現香港」，對本港的文化保育工作不遺餘力。最後他問及導演，對保育香港文化有甚麼寄語，趙良駿答道：「只要港人保持思考和想像，並當作生活的一部份，那麼香港的電影、文化就會延續下去。」



尋覓皇都系列(二)