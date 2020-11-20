陳帆指正研加設20停車場 「紓緩道路交通擠塞」議案無壓力通過

由工聯會立法會議員陸頌雄提出，有關「紓緩道路交通擠塞」的無約束力議案，連同前日合共討論近兩小時，昨日獲立法會在席大多數議員舉手通過。立法會其後休會，下周三續會。運輸及房屋局局長陳帆表示，過去兩天感受到議會有所改變，形容議員實事求是，理性及正面，反映議會及社會的多元文化，互動包容態度。



經民聯林健鋒認為政府團隊應該在繁忙時間，嘗試到金鐘港鐵站體驗擠逼情況，笑說如果有人拿麵包上車，落車時會變成麵粉。



陳帆表示，在泊車位方面，政府會採用一地多用方式，在合適的政府機構或社區設施及公共休憩用地，加設公用停車場，運輸署正積極探討二十個新公眾停車場項目，預計合共提供五千一百個泊車位。至於六個自動泊車系統中，位於荃灣的系統已進行招標，如情況順利，明年年底可投入服務。陳帆說期望二○二三年政府收回西隧後，「三隧分流」項目再提交予議會，可以得到支持。



