中台曾驗出致癌染料 惟港無王管 彩色口罩暗藏健康危機

疫情持續近一年，口罩慢慢由過去醫療品變成時尚配件，廠商推出的口罩，亦由傳統的綠、藍、白三色，變成色彩繽紛。《星島日報》報道，有學者擔憂，如口罩採用不當顏色染料，對人體危害更大。事實上，內地及台灣過去均有顏色口罩驗出含有可致癌的偶氮染料，但礙於未有將毒性測試列入口罩標準測試中，目前僅靠口罩廠自行把關。多家有出售顏色口罩的廠家均表示，有要求布料供應商提供檢測報告，只有少數會另作獨立測試，學者建議增加檢測口罩毒性，確保公眾安全。



口罩生產商近月紛紛推出不同顏色口罩，甚至將卡通人物印上口罩，變成特別版商品，既可增加銷路，亦能提高售價。這種追求款式的做法，背後隨時隱藏健康危機，研究紡織物料多年的城大生物醫學工程學系教授胡金蓮指出，縱然傳統醫用口罩染有藍色及綠色，但不同顏色的紡織結構未必一樣。她以黑色為例，因上色難度較高，不良布料廠或會使用含毒性的化學物料，以增加顯色效果。



靠口罩廠自行把關



台灣及內地過去亦有發生類似情況。台灣行政院消保處去年初抽查市面上二十五款口罩，發現兩款口罩在「衍生特定芳香胺之偶氮染料」的含量超標，其中一款正是黑色口罩。台北榮總臨牀毒物與職業醫學科主任楊振昌接受傳媒訪問指出，偶氮染料為工業用着色劑，少數偶氮色料，進入人體後會代謝成致癌物芳香胺或聯苯胺，長期接觸會增加膀胱癌風險。



另有內地傳媒引述化驗室工作人員稱，紡織品在染色、印花等工序中，有機會添加含有甲醛的印染助劑，因此顏色較深的口罩，含有過量甲醛及偶氮染料的機率，比無染色、無印花的口罩高。



口罩生產商過去強調產品通過美國材料與試驗協會（ASTM）或歐洲口罩使用標準，不過，STC（香港標準及檢定中心）化學、食品及藥物部高級經理劉育娟表示，兩者僅測試口罩功能，包括細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）等表現，並無要求測試口罩的致癌染料、螢光劑及重金屬的含量。過去向STC送交樣本的口罩商，只有少於一成額外要求進行相關的毒性測試。



翻查資料，台灣的執法部門在抽查市面上出售的口罩時，會檢驗「游離甲醛含量」及「衍生特定芳香胺之偶氮染料」的含量，內地亦規定口罩禁用偶氮染料。不過，目前港府視口罩為一般商品，僅以《商品說明條例》處理載有虛假商品說明的口罩產品，另外亦根據《消費品安全條例》，抽查並檢控出售含菌量超標的口罩。海關回覆查詢時，未有回應會否增加檢測項目，並指已試購逾六百六十款外科口罩樣本，根據認可的相關一次性使用衞生用品衞生標準作含菌量測試，發現其中十三款含菌量超出標準上限。據悉，本地口罩廠大多與本港或內地的布廠合作，採購已完成印染工序的布料，再送到口罩廠加工。《星島日報》向十四家有出售顏色口罩的本地生產商查詢，了解廠方如何確保染料安全性及有否進行相關檢測，獲九間廠商回覆，全部均表示有要求布料供應商提供檢測報告，證明布料對人無害，其中五家有額外測試染料安全性，惟測試項目不盡相同。



學者倡增檢測毒性



此外，愛的家及Face Armor的負責人指出，其顏色口罩使用食物染料，確保對人體無害。SOSo Mask創辦人鄭承隆亦表示，其口罩原料來自內地醫療物料供應商，對方稱為確保布料安全。胡金蓮認為，疫症讓市民被逼長期戴口罩，「口罩戴在臉上，鼻腔水份、口水或呼吸時的二氧化碳，跟口罩物料或顏色都可能會有化學作用。」她期望，日後可進行研究了解呼吸道於佩戴口罩後的短、中、長期影響，並建議設立新檢測規格，以便用家安心使用彩色口罩。



