深圳坪山碧湖春天 港人灣區投資首選 交通配套完善 樓市爆發可期

中國近年積極推進粵港澳大灣區發展規劃，突顯出大灣區在國家發展大局中具有重要的戰略地位，大灣區物業隨即受到投資者熱捧。兆邦基集團與立橋金融集團日前於灣仔舉辦主題為「東進深圳坪山區」的大灣區房地產投資攻略研討會。研討會上，中原集團創辦人兼主席施永青先生率先分享了在大灣區的投資物業的心得，以及首選深圳坪山的原因。



深圳坪山 灣區投資新據點



施永青先生指出深圳作為粵港澳大灣區核心，無論在經濟發展速度或城市資產均大有可期。在物業升值方面，深圳甚至已比香港快，因「深圳的GDP由改革前約2.7億到改革後的2.7萬億，攀升了一萬倍」。他同時表示對粵港澳大灣區樓市持樂觀的態度。貫穿深圳東部的坪山區，作為深圳重要的引擎，是物業投資的最佳新據點。







適合港人 創業度假有着數



深圳地產市場極為敏感，市政府於是採取一系列措施防止樓市炒風過熱。港人在豁免限購的條件下，更容易在大灣區過創業發展或退休養老的生活。粵港澳大灣區的概念是整體發展，投資者甚至可以考慮以投資為目的搶先購入極具升值潛力的坪山物業。施永青先生表示，在深圳買樓，港人是相對「着數」和有優勢的。







碧湖春天 港企建築有質素



由兆邦基集團與立橋金融集團聯合投資管理的碧湖春天花園首期只需80萬人民幣起，港人最高七成按揭。多維的交通網絡，加上周邊配套資源優厚，是港人投資的最佳選擇。



碧湖春天花園周邊聚集多維交通體系，匯集一高鐵、三地鐵、四口岸、五快速的地理優勢，僅需約60分鐘車程就能到達香港西九龍高鐵站。項目自帶約2萬平方米的社區商業配套，周邊齊備全齡段教育學府，背靠馬巒山坐擁優質的空氣質素，港派園林的建築風采，以及有保證的港企精工建築。



置業講求先機，穩步推進。碧湖春天花園為港人提升理想生活的新高度，物業投資的不二之選。現香港設有項目推介會，歡迎來電咨詢：3170 0889。



營銷中心地點：上環信德中心招商局大廈1113室



時間：逢星期六、日14:00-18:00