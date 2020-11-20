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美心創辦人伍沾德逝世 享壽101

2020-11-20 列印
■伍沾德分別在二○○一年及二○○九年獲頒銀紫荊星章及金紫荊星章。
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　　美心集團創辦人之一、名譽主席伍沾德，上月底在養和醫院與世長辭，享壽一百零一歲。伍氏家族的訃聞稱，伍沾德上周四已辭靈出殯、入土為安。美心食品、怡和及牛奶公司、中山大學嶺南（大學）學院董事會及香港食品仝人向伍沾德表示深切哀悼，並向家屬致以慰問。

　　美心集團主席兼董事總經理伍偉國表示，伍沾德與已故兄長伍舜德於一九五六年創立美心，由第一間西餐廳開始，至今已發展成為亞洲其中一家最具規模的飲食集團，業務遍及內地與東南亞。伍沾德分別在二○○一年及二○○九年獲頒銀紫荊星章及金紫荊星章。

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