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逾百學生參與棋盤設計賽 社會實況融入遊戲發揮創意

2020-11-20 列印
　　本港逾百名中學生日前參加非牟利團體舉辦的棋盤遊戲設計比賽，疫情下透過視像會議發揮創意，並將口罩短缺、天災及金融海嘯等實況融入遊戲，設計出具創意的桌上遊戲。有勝出隊伍深感稀有資源對貿易影響極大，亦有學生創作遊戲時，頓悟人生真正的勝利不止限於金錢是次比賽有二十二所學校逾百名中四至中六學生參加，其中皇仁書院的中五學生憑着設計遊戲KOMERCO贏得冠軍。

　　在其設計的遊戲中，玩家透過不同功能遊戲卡、金幣及資源交換原材料，製成不同的物品，從而獲得分數。

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