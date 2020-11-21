增21宗本地個案 九源頭不明 舞室群組播疫第四波爆發

本港新冠肺炎第四波疫情已爆發，昨日新增二十六宗確診個案，其中二十一宗屬本地感染，九宗源頭不明；另有逾四十宗初步確診。跳舞已成為高危活動，灣仔駱克道「Starlight Dance Club」跳舞群組累計十七人確診或初步確診，並出現二代傳播，當局正追查曾到訪上址的人。另一名確診主婦周一曾到尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」，同場逾百人要檢測。當局形容隱性傳播鏈已深入各區，呼籲減少不必要聚會。



「Starlight Dance Club」跳舞群組再多九人確診及七人初步確診，包括五名導師及一名水吧員工。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增的大部份病人分別於上周四至六（十二至十四日）到訪該舞室，中心正追查期間到訪上址的人士。另有兩名病人沒有到訪「Starlight Dance Club」，分別為患者的家人及同事。



染疫導師曾到兩舞室教班



張竹君稱，有染疫導師曾到上環「Heavenly Dance」及銅鑼灣「Dance Culture」兩間舞室教跳舞，當局正追蹤其他老師及相關學生，不排除有更多舞室受牽連。食衞局局長陳肇始昨強調，特別關心上述跳舞群組，民政事務局正考慮將舞室視作派對房間，列為表列處所，可以讓當局因應疫情，按法例關閉場所。



源頭不明個案方面，大多為前天已公佈個案，包括屯門山景邨七旬男子、元朗南站紮鐵工人、六旬的士司機、沙田翠華花園C座早更保安員等。一名六十七歲家庭主婦染疫，家住荃灣海壩新村，周三（十八日）發病，周一曾到尖沙咀河內道「百樂會懷舊歌舞」參加涉過百人的生日派對，其間有跳社交舞，與患者同桌及曾接觸的人士須送檢疫。



六旬婦曾參與百人生日會



一名四十九歲男專業人士亦確診，他住在藍田麗港城十七座，在新蒲崗泰景工業大廈工作。另有一名四十二歲女患者於九月初由日本來港探親，抵港後一直住在九龍東皇冠假日酒店，潛伏期間曾與親友食飯，中心估計她在本港受感染。



張竹君相信傳播鏈已深入各階層及各區，承認確診個案突然急增，令追蹤有困難，不是所有患者記得行蹤，有時會「講漏」，呼籲市民減少非必要活動。