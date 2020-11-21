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熱門： 新冠肺炎第四波疫情強制檢測停課袁國勇

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袁國勇倡隔離檢疫增至21日

2020-11-21 列印
　　政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現時是第四波疫情的開始，相信是尼泊爾輸入個案引致。他稱指強制檢測早已在機場開始，而十四天檢疫只阻截約九成五個案，而聖誕節假期將至，預料會有海外留學生回港，故建議抵港人士在酒店強制檢疫十四天後，應再在家居隔離多七天，共二十一天。

　　對此，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指十月至今有約二百六十宗輸入個案，當中六十宗在檢疫期間確診，五人在第十四、十五日確診，亦有兩位分別在第二十一及二十五日確診，反問「要加長檢疫期去到幾長先合適呢？」當局要再作研究。

　　另一政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若疫情持續嚴峻，屆時應煞停大型室內活動，如即將舉行的演唱會和劇場等。他呼籲市民加強遵守社交距離措施，避免參加宴會及到酒樓食肆。
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