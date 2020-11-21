的士司機等三類人須強檢 全港小一至小三停課14天

食衞局局長陳肇始昨宣佈，有病徵人士、的士司機，及老人院舍職工將要接受強制新冠病毒檢測，相關政策局正作籌備。她指政府明白若基層市民確診，擔心會影響生計，故勞福局正考慮向相關確診者提供一次性津貼，詳情稍後公佈。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成向本報稱，全港有逾二十萬人持有的士牌照，當中有六萬人經常營運，而疫情下有更多人任職兼職司機，促政府加強宣傳教育，多與業界商會溝通，清楚決定要接受強制檢測的範圍，並應推廣至小巴、巴士等運輸業人士，「唔好標籤的士業界」。



研為確診者提供津貼



吳重申政府應在全港約十二個的士加氣站設流動檢測車，由醫護即場採樣。就政府考慮為確診者提供津貼，吳認為可令司機安心，「唔會手停口停」，目前每日平均接載十五至二十組客人，每日收入約五百至六百元，他料「確診司機應該唔多」，盼政府補貼他們留院期間的收入。



另外，陳肇始指截至前天下午五時，錄得四百三十九宗上呼吸道感染爆發個案，逾四千人受影響，當中六成涉及小學，三成多涉及幼稚園等，情況令人憂慮。全港小一至小三下周一起暫停面授課堂十四日至下月六日，幼稚園及幼兒中心亦將延長暫停面授課堂至下月六日。



陳肇始指政府曾考慮全港學校暫停面授課堂，但評估感染風險後，認為現階段初小學童的風險較高，故決定先暫停幼小的面授課堂，但不排除在疫情進一步惡化時，全面暫停中小學的面授課堂。她又說，政府前日已與酒店業界商討限制酒店房間人數，會盡快敲定細節，強調若疫情持續惡化，無可避免要大幅收緊防疫措施，甚至關閉部份表列處所。



資助小學校長會名譽主席張勇邦向傳媒表示，政府昨在學校放學才宣佈停課消息，校方難以即時向同學交代功課、試卷等，「停食肆同停學校係兩樣嘢」。有初小家長認同要以子女健康為重，有必要停課，但希望下次盡早通知。



