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熱門： 新冠肺炎第四波疫情強制檢測停課袁國勇

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四的士司機再驗證實假陽性

2020-11-21 列印
　　政府專家顧問許樹昌透露，上周有四名的士司機經特定群組檢測確診，但他們入院後採得的新樣本都呈陰性，驗血都看不到抗體，現在懷疑他們的原有樣本在私家實驗室受污染，出現「假陽性」。該四名的士司機已出院。另一政府專家袁國勇認為政府要監控實驗室的檢測水平，以確保結果的準確性。

　　但衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，難以說明何謂「假陽性」個案，之前有個案是私家及衞生防護中心都驗出是陽性個案，但入院再驗時是陰性，甚至沒有抗體，但並非每個人感染後都有抗體，強調不會就此隨便刪除個案。她強調，目前沒有證據證明該四名的士司機為「假陽性」。

　　華昇診斷中心發聲明澄清，指今次「假陽性」相關檢測服務並非由他們提供。

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