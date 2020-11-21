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公務員局籲各部門 疫下彈性安排上班

2020-11-21 列印
　　本港疫情反彈，公務員事務局發言人昨日表示，基於最新疫情發展，局方昨日提醒各政策局和部門在維持公共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排，如部門可將員工分成兩組，交替在家工作，確保即使個別員工不幸受到感染，亦不會令運作停頓。

　　在運作許可的情況下，部門可以擴大彈性上班和午膳時間的幅度，讓員工可以避開繁忙時間上、下班和用膳。部門可按個別情況，容許個別員工在家工作，例如懷孕員工、患有嚴重長期病患員工，或能夠在家履行職務的員工。

　　發言人表示，若部門因實施各項社交距離措施而影響其公共服務的提供，須盡快作出公佈，亦提醒覆檢已經制定的預案，應對一旦辦公地點出現確診或初步確診個案的情況。

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