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建制促港府痛定思痛 須以新思維抗疫

2020-11-21 列印
　　一批建制派立法會議員昨約見特首林鄭月娥，就《施政報告》提出建議。建制派在會面後表示，政府在抗疫方面拖拖拉拉多時，認為須「痛定思痛」，令經濟盡快復甦，若本港希望做到疫情「清零」，政府須以新思維抗疫，包括考慮強制全民檢測，以找出源頭不明個案。

　　民建聯主席李慧琼表示，希望政府展示魄力控制疫情，並為失業人士提供更多支援。工聯會亦要求政府設立失業援助制度，向失業人士發放現金援助，並向航空及旅遊等在疫情下受重創的行業提供特別支援。

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