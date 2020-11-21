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天津增四本地病例 美單日增18萬人染疫

2020-11-21 列印
　　內地天津市新增四宗本地個案，四人都住在東疆港區瞰海軒小區十九號樓，其中一人因為泌尿科問題，本周曾連續三日到當地一所醫院就診，其餘三人則來自同一家庭。該小區升級為高風險地區，相關醫院需要封鎖。中國工程院院士張伯禮認為，內地疫情有散發可能，但爆發機會微，雖然歐美出現病毒變異，但相信不會影響疫苗研發。

　　同時，美國疫情持續嚴峻，單日新增逾十八萬人染疫，再破紀錄。美國疾控中心強烈建議民眾，在下周感恩節假期不要出行。美國輝瑞藥廠已向美國食品藥品監管局申請授權，容許可在緊急情況下使用他們與德國藥廠BioNTech聯合研製的疫苗。若授權獲批，最快可以在下月初開始接種疫苗，在年底可提供至少二千五百萬劑疫苗。

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