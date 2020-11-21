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「仁間有愛」撥善款 濟助唐樓火劫家庭

2020-11-21 列印
■基督教團體昨午到涉事唐樓下唱聖詩。
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　　油麻地廣東道唐樓上周日發生致命火警，昨再多一名十八歲女傷者不治，造成八死慘劇。為援助受害人士渡過難關，仁愛堂「仁間有愛」應急錢計劃即時撥款，向意外中每個受影響家庭發放五萬元以解燃眉之急。仁愛堂第四十一屆董事局非常關注事件，深表哀痛，冀善款能及時幫助受影響家庭。

　　連日來不斷有市民到場拜祭，現場放滿一束束鮮花、蠟燭，玩具等祭品，亦有唐樓住客昨午折返單位取回財物。基督教團體INNER CITY MINISTRIES約十多名教友，昨午亦到涉事唐樓下唱聖詩。教友何小姐表示，教會一向有幫助尼泊爾朋友，有教友認識死傷者的家人。

　　另外，保良局亦通過旗下扶弱基金撥款，向每名死者之家屬發放五萬元應急。

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