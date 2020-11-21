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港鐵職員冒警要求少女發送裸照

2020-11-21 列印
■涉案港鐵職員被放蛇警員拘捕。
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　　警方前天在長沙灣拘捕一名三十五歲男港鐵職員，涉嫌假冒警察致電予兩名港鐵案件的未成年女事主，要求對方向他發送裸露影片。警方懷疑該港鐵職員濫用職權獲得事主的相關資料，據現階段調查，相信他亦涉及至少三至五宗同類案件。

　　警方在本月中接獲兩名分別為十五及十六歲的少女報案，指收到一名自稱警員的男子來電，對方聲稱可以提供協助，但要求向他發送裸露影片。兩人對來電者的身份有所懷疑，未有受騙。

　　警方「放蛇」相約該港鐵職員在長沙灣港鐵站見面，在場埋伏的警員將該男子拘捕，涉嫌假冒公職人員及促致未滿十八歲的人以製作色情物品。警方指處理案件均有既定程序，不會向市民提出無理要求，提醒市民需警覺。

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