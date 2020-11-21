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港澳辦譴責「五眼」插手港事務

2020-11-21 列印
　　美英澳紐及加拿大組成的「五眼聯盟」外長早前發聯合聲明，對北京褫奪香港四名民主派立法會議員資格表達關切，要求中方重新審視決定，恢復受影響議員的資格。港澳辦強烈譴責「五眼聯盟」的涉港聲明，批評詆毀全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格問題的決定，敦促立即停止干涉中國內政和插手香港事務。

　　發言人表示，喪失立法會議員資格的四人，乞求外國制裁香港，之前已被依法裁定不符合擁護《基本法》、效忠香港特區的有關法定要求和條件，把這樣的人掃地出門，有利立法會重回正軌、順暢運行，有利香港社會凝聚共識、共謀發展。

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