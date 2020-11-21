  • 2020年11月21日 星期六
  • 23º
  • 85%
熱門： 新冠肺炎第四波疫情強制檢測停課袁國勇

日報新聞 > 港聞

地盤工七度致電滋擾女警

2020-11-21 列印
　　男警早前在地鐵站使用手機通訊時被人偷拍，相片隨即遭上傳至網上論壇，令熒幕上兩名女警的私人電話號碼曝光。有地盤工人在十九分鐘內，七度致電其中一名女警，他昨承認一項不斷打電話罪，案件押後至十二月十一日判刑，以待索取被告的社會服務令及感化報告，期間被告獲准擔保外出。

　　兩名女警的電話被曝光後，隨即收到不明來電滋擾，她們因擔心安全而報警求助。警方調查後發現，三十歲被告在一日以其私人電話號碼，七度致電其中一名女警，於九月一日被捕。同案其餘三名被告昨日未有答辯，裁判官應要求，將案件押後至明年一月十五日，以待辯方索取文件及法律意見。據悉，該三名被告涉嫌向女警致電七次或以上。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd