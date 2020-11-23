跳舞群組多涉豪宅戶 新增68確診

本港昨日新增六十八宗新冠肺炎確診，數字是自八月中旬以來最高，另有五十多宗初步確診。跳舞場所群組再多四十六人染疫，累計增至八十宗，而多人非富則貴，居住在半山、跑馬地等豪宅單位。十一宗新增不明源頭個案遍及港九新界，包括有患者曾除口罩表演粵曲，亦再有人在酒樓食飯、跳舞。當局承認疫情形勢難以控制，確診數字不會在短時間內回落。



六十八宗確診個案中，有六十一宗屬本地感染，當中十一宗源頭不明，另有五十多宗初步確診。跳舞場所群組繼續擴大，再多四十六人染疫，包括一名跳舞場所「Dancing Art Centre」的清潔工，是第二名確診的跳舞場所清潔工，反映相關地方有環境污染。另有一名患者是該群組確診者的家人，在長沙灣科技專上書院任教，最後一次上課為上周五(二十日)，有關班別要暫停面授課程，涉及二十多人。



45患者無病徵 逾50初步確診



跳舞場所群組牽連甚廣，患者中多人居於豪宅單位，如半山區殷榮閣、半山區花園台、跑馬地比華利山、尖沙嘴君臨天下等大廈。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增患者中有二十三人出現病徵，其餘四十五人無病徵；涉及跳舞場所群組增加得好快，很多人都無病徵，加上各人有很多活動，已難控制疫情及深入社區；她指出，確診者中很多是老師和學生，因跳舞是比較親密運動。她呼籲市民保持社交距離，僱主可考慮安排在家工作。



七旬女患者曾社區會堂表演粵曲



十一宗新增不明源頭個案方面，包括一名七十歲女子，她上周四(十九日)不適，十七日曾到灣仔禮頓山社區會堂與另一名人士表演粵曲，二人沒有載口罩但有保持一段距離。現場有十至二十名觀眾，他們當時有戴口罩，與表演者距離較遠。



網傳宴會廳生日會 眾人除口罩跳舞



另一居於觀塘順天邨的四十五歲女患者，上周一發病前曾到美孚君好宴會廳食飯及跳舞，在場人士較多。網傳美孚君好宴會廳月中有人包場舉行生日會，多人脫口罩跳舞，但未知該名確診者有否參與這場生日會。



張竹君指食飯及跳舞屬於高危活動，但暫未出現其他相關個案，呼籲曾到場的市民接受檢測。



一名十七歲學生亦染疫，就讀大埔靈糧堂劉梅軒中學中六級，最後上課天是上周五，亦有參與當天下午的補課，學校現要停課，安排學生檢測。該學生有一名家居密切接觸者就讀大埔聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，該校暫時停課一、兩日，待檢測結果呈陰性才復課。



至於其他源頭不明個案有文職及退休人士，分別住在太子、黃大仙、將軍澳、貝沙灣、舊山頂等地方。