  • 2020年11月23日 星期一
  • 23º
  • 86%
熱門： 跳舞群組浪翠園強制檢測郭榮鏗旅遊氣泡

日報新聞 > 港聞

病毒繁殖率爆升 一人可傳1.84人

2020-11-23 列印
　　政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，過去數天本地確診個案以幾何級數增長，病毒即時繁殖率達一點八四（即每名患者可傳染予一點八四人），反映第四波疫情已正式開始。梁強調，指定檢疫酒店堵塞漏洞刻不容緩，希望能在大批留學生回港前，做到指定酒店檢疫。他呼籲政府最低限度要在全港十八區都設立一間檢測中心，並考慮擴展樣本樽收發站到各個港鐵站。

　　呼吸系統科醫生梁子超認為，未來兩周是控制疫情的黃金時間，政府應帶頭盡快重啟在家工作安排，並考慮安排停課、關閉室內娛樂場所等措施。

　　另外，位於佐敦的著名茶餐廳澳洲牛奶公司「澳牛」昨公佈，今日起因應疫情來勢洶洶而休業，直到另行通知。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd